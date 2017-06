Grüne kralle sich das Wahlkampf-Thema leistbares Wohnen

7,50 Euro netto pro Quadratmeter ist die Wunsch-Obergrenze der Grünen - © APA

Rechtzeitig vor der Nationalratswahl im Herbst greifen die Grünen das Thema leistbares Wohnen mit einer Reihe von schon recht konkreten Vorschlägen auf. Sie schlagen für “faire Mieten” in Wien eine monatliche Obergrenze von 7,50 Euro netto pro Quadratmeter vor. “Wir wollen Bewegung in ein neues Mietrecht bringen”, kündigte Klubobmann Albert Steinhauser am Mittwoch in einer Pressekonferenz an.