Grüne Klimaschutzlandesräte kritisieren Klima- und Energiestrategie

Die von den Grünen gestellten Klimaschutzlandesräte haben am Mittwoch den Entwurf für die Klima- und Energiestrategie der türkis-blauen Bundesregierung scharf und detailliert kritisiert.

Es gebe zwar positive Ansätze, dennoch erfülle die Klimastrategie den Anspruch bei Weitem nicht, der an sie zu stellen sei, hielten die Landesräte in ihrer Stellungnahme an die Regierung fest.