Grüne haben Wahlkampf auf Schiene gebracht

Mit einer grünen Lok voran haben die niederösterreichischen Grünen am Sonntagnachmittag im Rahmen einer Bahnfahrt von St. Pölten nach Wien-Hütteldorf und retour ihren Landtagswahlkampf offiziell gestartet. "Wir sind in Bewegung" und "gehen geschlossen in die Wahl", betonte Spitzenkandidatin Landessprecherin Helga Krismer. Etwa 200 Sympathisanten waren an Bord.

Weil davon auszugehen sei, dass ÖVP, SPÖ und FPÖ nach dem 28. Jänner der Landesregierung angehören werden, brauche es die Grünen ganz besonders. Es könne sonst nämlich passieren, dass Niederösterreich “nicht kontrolliert” sei, warnte Krismer. “So dringend hat das Land die Grünen noch nie gebraucht.”

Den Proporz bezeichnete die Landessprecherin und Spitzenkandidatin als “altes System”. Die Grünen seien “DIE Oppositionspartei” und daher auch “DIE Kontrolle”. Wahlziel sei es, “die Menschen zu überzeugen, dass es weiterhin starke Grüne gibt”.

Passend zur Fahrt mit dem Sonderzug hielt Krismer fest, dass die Partei “die Schienen in die Zukunft legen” würde. Dazu gebe es ganz konkrete Angebote unter dem Motto “Machen nur wir”. Krismer führte diesbezüglich u.a. das 365-Euro-Öffi-Ticket, gesunde Lebensmittel und eben Kontrolle an, die seit inzwischen 20 Jahren in Niederösterreich “leidenschaftlich” betrieben werde.

Als Anliegen bezeichnete es die Spitzenkandidatin, dass das Land eine soziale Modellregion werde, die nicht bei den Ärmsten spare. Es gehe ihr zudem um Gratis-Nachmittagsbetreuung für Kinder und um ein Gütesiegel im Pflegebereich.

Am Bahnhof in Hütteldorf wurden die Niederösterreicher von ihren Parteifreunden aus der Bundeshauptstadt empfangen. “Die Wiener Grünen werden uns wie in der Vergangenheit wieder unterstützen”, sagte Krismer. “Wir alle sind Bundespartei.”