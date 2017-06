Steinhauser sieht den Ball nun bei der ÖVP - © APA (EXPA/Puchner)

Die Grünen haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, bei den Verhandlungen mit der Regierung zum Schulautonomiepaket zu einer Lösung zu kommen. “Wir bemühen uns”, sagte Klubchef Albert Steinhauser am Freitag in einer Pressekonferenz. Er sieht den Ball bei der ÖVP, die bei den Gesamtschul-Modellversuchen auf bestimmten Abstimmungsmehrheiten an den jeweiligen Standorten beharre.