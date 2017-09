Grüne für Ausweitung der EU-Staatsanwaltschaft auf Terror

Die unlängst erfolgte Einrichtung des Anti-Terrorismus-Sonderausschusses bezeichnete Albrecht als “absolut überfällig” 16 Jahre nach den Terrorangriffen vom 9. September 2001 in den USA. Für die Konservativen sei der Ausschuss eine Art “Testballon” für einen weiteren dauerhaften Innenausschuss des EU-Parlaments. Der derzeitige Sonderausschuss habe aber keine gesetzgeberischen Befugnisse. Nach Ablauf des Mandates in einem Jahr werde der Ausschuss Empfehlungen zur Verbesserung der Terrorismusbekämpfung vorlegen, die auch zu neuen Gesetzen führen könnten.

Bei den Anhörungen werde es eine Mischung aus Experten und Politikern geben, auch der EU-Anti-Terrorkoordinator Gilles de Kerchove werde in den Ausschuss eingeladen werden. Es brauche jemanden, der die derzeit zirkulierenden Vorschläger besser zusammenführe und nicht nur Sonntagsreden halte, sagte Albrecht.

Grüne müssen “über ihren eigenen Schatten springen”

Der grüne deutsche Europaabgeordnete bekräftigte die Kritik seiner Partei an der massenhaften Vorratsdatenspeicherung sowie an der Speicherung von Fluggastdaten. Für die Überwachung von sogenannten “Gefährdern” brauche es klare Definitionen, Regeln und Schutzklauseln. In einigen Bereichen müssten aber auch die Grünen “über ihren eigenen Schatten springen”, seine Partei sei “nicht gegen alles”, vor allem nicht gegen die Polizei.

Albrecht erwartet, dass sich der Ausschuss auch mit der Polizei-Zusammenarbeit und den Grenzkontrollen im Schengen-Raum befasst. In der EU hätten die meisten Terroristen in jüngster Vergangenheit allerdings schon lange in der Union gewohnt bzw. hätten sie auch eine europäische Staatsbürgerschaft gehabt.

(APA)