Grüne für Abstimmung über politische Kultur

Grünen-Klubchef Steinhauser will Sachpolitik ohne dirty tricks - © APA

Die Grünen rufen dazu auf, die Nationalratswahl am Sonntag zu einer “Abstimmung über die politische Kultur” zu machen. Klubobmann Albert Steinhauser betonte am Mittwoch in einer Pressekonferenz, die Grünen hätten immer Sachpolitik ohne dirty tricks in den Vordergrund gestellt. Mit einer Stimme für die Grünen könne man daher die politische Unkultur abwählen.