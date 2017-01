Grüne fordern zum Jahresauftakt Taten statt Worte

Graz-Gemeinderatswahl ist nächste Herausforderung - © APA

Die Grünen starten das Jahr 2017 mit dem Ziel, konkrete Regierungsarbeit einzufordern und selbst politische Vorhaben auf den Weg zu bringen. “A little less conversation, a little more action” sagte Grünen-Chefin Eva Glawischnig am Donnerstag – auch mit Blick auf die Rede von Kanzler Christian Kern (SPÖ) – bei der Klubklausur zu Journalisten, nachdem Kern selbst im Vorjahr Elvis Presley zitierte.