Grüne fordern Sprachquoten für Kindergärten und Volksschulen

Die Grünen fordern eine Regelung für Sprachquoten in Kindergärten. “Kinder mit Deutschdefiziten sollten nicht zusammengefasst werden”, sagte der Grüne Bildungssprecher Harald Walser am Montag. Als ideal würde er einen Anteil von maximal ein Viertel bis ein Drittel Kinder mit Sprachdefiziten in einer Gruppe ansehen. Auch in der Volksschule wäre es für Walser “angemessen, über Quoten nachzudenken”.