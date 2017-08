Grüne fordern Konsequenzen nach Tod von Rekrut

Grüne üben massive Kritik - © APA (Symbolbild)

Die Grünen fordern eine Woche nach dem Tod eines Rekruten der Garde in Horn Konsequenzen. Es dürfe nicht nur die Frage nach strafrechtlichen Konsequenzen gestellt werden, sagte Jugendsprecher Julian Schmid am Freitag in Wien. Er plädierte für “klare Vorschriften bei extremen Wetterbedingungen”, außerdem sollen Grundwehrdiener ihre Ausbildner anonym bewerten.