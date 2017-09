Grüne fordern finanzielle Entlastung für Vorarlberger Studenten

Viele Vorarlbert Studenten gehen zum Studieren nach Innsbruck und haben daher zusätzliche Kosten fürs Pendeln und fürs Wohnen. “Wir wollen Vorarlbergs Studierende daher finanziell entlasten“, so Barbara Neßler, Studierendenvertreterin an der Universität Innsbruck (GRAS) bei einer Pressekonferenz mit Nationalratsabgeordnetem und Bildungssprecher Harald Walser.

2.131 Studierende mit Hauptwohnsitz in Vorarlberg sind derzeit an der Universität Innsbruck inskribiert. Viele von ihnen fahren an den Wochenenden heim. Die Fahrtkosten kommen also zu den Lebens- und Wohnkosten in Innsbruck dazu. “Diese sollten rückerstattet werden“, fordert Neßler.

Neßler und Walser fordern des Weiteren eine eigene Anlaufstelle für Vorarlbergs Studierende in Form einer HochschülerInnenschaft in Innsbruck und ein Studierendenheim in Feldkirch. „Solange die Studierenden arbeiten müssen, um sich das Studium zu finanzieren, verlängert sich die Studiendauer. Und das wiederum kostet schlussendlich dem Staat mehr Geld“, schließt Walser.