Grüne beraten in Salzburg Glawischnig-Nachfolge

Ob man sich tatsächlich schon festlegen wird, ist nach Angaben aus Parteikreisen noch offen. Zeit ist nicht mehr viel: Auf einem Bundeskongress im Juni soll die Glawischnig-Nachfolge endgültig fixiert werden.

Eva Glawischnig hatte am Donnerstag ihren Rückzug aus allen politischen Funktionen bekanntgegeben. “Ich werde all meine Funktionen zurücklegen: die Bundessprecherin, die Klubobfrau und auch mein Nationalratsmandat”, erklärte sie in einer eilig einberufenen Pressekonferenz im Parlament.

“Den Job eines Parteichefs, einer Parteichefin kann man nicht ewig machen. In Zeiten dieser medialen Zuspitzung reibt das jeden Menschen einfach auf”, erklärte sie. Die Entscheidung sei über längere Zeit gereift. “Ich habe eine Familie, ich habe zwei wunderbare Kinder und es hat körperliche Warnsignale gegeben, die ich ernst nehmen muss”, erinnerte sie an ihre kürzlich allergiebedingt notwendig gewordene Auszeit.

Glawischnig war nach dem ausbleibenden Aufschwung nach der Bundespräsidentenwahl, aber auch nach dem Rausschmiss der Jungen Grünen aus der Bundespartei parteiintern unter Druck geraten. Rücktrittsgerüchte hielten sich zuletzt hartnäckig.

Zum – teils recht emotionalen – Abschied erinnerte Glawischnig an den Erfolgslauf der Partei unter ihrer Leitung seit 2008, nutzte die Gelegenheit aber auch zur Warnung vor dem “Wunsch und Konzept des sogenannten starken Mannes” in der Politik und zur Kritik an “sexistischen Machos” in den Medien.

(APA)