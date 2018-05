Gründungsmitglied "Huckey" der Hip-Hop-Band Texta gestorben

Der Linzer Musiker Harald "Huckey" Renner, Gründungsmitglied der Hip-Hop-Band Texta ist am Dienstag im Alter von 51 Jahren gestorben. Das gab die Band "mit großer Traurigkeit" am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite bekannt. "Seit einem Jahr hat er gegen eine Krebserkrankung angekämpft, die aber am Ende stärker war als er", hieß es dort.

Renner war in den 1980er-Jahren Schlagzeuger in Bands wie Target Of Demand, 7 Sioux und Schwester, war gestaltendes Mitglied der zu dieser Zeit gegründeten KAPU, einem unabhängigen Kulturzentrum in Linz, und bis zuletzt dort tätig. In diesem Dunstkreis entstand 1993 auch Texta, “Huckey” war von Anfang an als Rapper und Texter dabei. Die Band prägte 25 Jahre lang die Hip-Hop-Kultur in Österreich mit. “Ohne Dich wäre HipHop in Österreich nicht so wie er ist, Dein Vermächtnis ist unauslöschbar”, schreiben seine Bandkollegen auf ihrer Seite und bedanken sich für “25 Jahre Freundschaft, kreative Energie, großartige Texte, tausende Kilometer Autofahrten … über 800 Konzerte auf der ganzen Welt”.