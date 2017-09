Grün-rote Koalition in Litauen zerbrochen

Parteichef Gintautas Paluckas bezeichnete das Abstimmungsergebnis in einer Mitteilung als “Symbol und Zeichen, dass die Sozialdemokraten stark und vereint sind”. Weite Teile der Partei hatten sich bei Regierungsentscheidungen zuletzt mehrfach vom Bund der Grünen und Bauern übergangen gefühlt.

Ministerpräsident Saulius Skvernelis kritisierte die Entscheidung der Sozialdemokraten nach Angaben der Agentur BNS als “kurzsichtig”. Er kündigte an, bis auf weiteres ohne parlamentarische Mehrheit weiterregieren zu wollen. Der Bund der Grünen und Bauern hält 56 der 141 Sitze in Parlament in Vilnius, die Sozialdemokraten 19.

Die beiden Parteien hatten sich nach den Parlamentswahlen im Oktober 2016 auf eine Koalition geeinigt. Die Sozialdemokraten stellen drei Minister in der Regierung: Auswärtiges, Justiz und Wirtschaft. Nach Angaben von Skvernelis können sie ihre Arbeit auf eigenen Wunsch fortsetzen. Außenminister Linas Linkevicius kündigte Medienberichten zufolge bereits an, im Amt bleiben zu wollen.

Litauen trete in eine “Phase der politischen Instabilität ein”, kommentierte Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite die Entscheidung der Sozialdemokraten. Auch Politologen äußerten sich skeptisch. Nach Ansicht von Paluckas werde dagegen der Rückzug seiner Partei die Arbeit der Regierung verbessern. “Demokratie braucht Konsens. Die Minderheitsregierung muss ihn nun öfter suchen”, sagte er dem Internetportal Delfi.

(APA/dpa)