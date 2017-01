Großzügige Spenden für die Sozialaktion „Füranand – Mitanand z´Lochau“

So konnte Bürgermeister Michael Simma beim Neujahrsempfang vom Musikverein Lochau mit Vorstand Wolfram Baldauf 500 Euro aus dem Erlös des „Kirchenkonzert zur Adventzeit 2016“ für diese Hilfsaktion entgegennehmen, dazu weitere stolze 1.500 Euro von den Organisatoren des „Fußballturnier des Herzens 2016“ mit Arno Petermann und Markus Baumgärtner an der Spitze.

Vor rund 25 Jahren wurde diese Hilfsaktion ins Leben gerufen, und in all den Jahren konnten damit zahlreiche Lochauerinnen und Lochauer in schwierigen Zeiten unterstützt werden. Vor allem vor Weihnachten erhielten kinderreiche Familien, Alleinerziehende und Senioren einen willkommenen finanziellen Zuschuss. Aber auch unter dem Jahr kann mit diesem Geld hilfesuchenden Mitbürgern unkompliziert, unbürokratisch und schnell geholfen werden.

Ein „Dankeschön“ an alle Spender

Wir dürfen auf diesem Wege allen kleinen und großen Spendern wieder einmal herzlich danken. Bitte unterstützen Sie jedoch auch weiterhin diese Lochauer Sozialaktion durch Spenden bei der Gemeinde Lochau oder durch Einzahlungen auf das Konto „Mitanand – Füranand z´Lochau“ bei der Sparkasse in Lochau – Kontonummer 0310-005186.