Großzügige Spende der Wirtschaftsgemeinschaft

WIGE überreichte 1.000 Euro an den Gesundheits- und Krankenpflegeverein Langenegg.

Die WIGE Langenegg hatte den Betrag der Standgebühren der WIGE-Gastronomen sowie der anderen Bewirtungsstände verdoppelt und 1.000 Euro an den Gesundheits- und Krankenpflegeverein gespendet. Die Spende überreichte Bürgermeister und WIGE-Sprecher Kurt Krottenhammer an den Obmann Dr. Gebhard Bechter sowie an die Obmann-Stellvertreterin Marlene Poppler.