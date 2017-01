Großzügige Hilfe für Putenzucht in Hard

Unterstützung kam von vielen Seiten. Unter anderem initiierte der Geflügelverband unter Obmann und Sennhofbetreiber Gebhard Flatz ein Spendenkonto.

Eigenproduktion wird wieder aufgenommen

Ein großer Dank geht an die Mitarbeiter und an die vielen treuen Kunden. Ganz besonders jedoch an die vielen tatkräftigen Helferinnen und Helfer und Spender. Durch ihre Unterstützung ist es möglich, dass ab sofort Hofladen und Markt wieder offen sind. Derzeit wird das hochwertige und gesunde Putenfleisch vom Partnerbetrieb in Leutkirch im Allgäu geliefert. Aber schon in Kürze werden Jungputen im Betrieb in Hard eingestallt. Ab Ostern ist Putenfleisch dann wieder aus eigener Produktion erhältlich.

Quelle: Evelyn Böhler