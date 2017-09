Großkundgebung für Unabhängigkeit in Katalonien

400.000 Menschen meldeten sich zur Demonstration an - © APA (AFP)

Knapp drei Wochen vor einem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien haben Hunderttausende Menschen in Barcelona für die Trennung der Region von Spanien demonstriert. “Unabhängigkeit, Unabhängigkeit!” und “Wir werden abstimmen!”, skandierten die Kundgebungsteilnehmer im Zentrum der katalanischen Hauptstadt am Montagabend immer wieder.