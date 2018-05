Großinvestition im Dornbirner Betriebsgebiet Wallenmahd geplant

Dornbirn - Die Schluge Lagerlogistik GmbH und die Schluge Wurst-Fleisch-Gastronomie Großhandels GmbH möchten ein Trocken- und Kühllager mit Büroflächen sowie diverse Lager und Verarbeitungsräume samt Betriebstankstelle, Werkstätte und Waschbox errichten.

Im Betriebsgebiet Dornbirn-Wallenmahd steht möglicherweise eine millionenschwere Großinvestition von zwei Vorarlberger Lebensmittel-Logistikern bzw. -Großhändlern bevor. Wie Wirtschaftspresseagentur-Recherchen ergeben haben, planen die Schluge Lagerlogistik GmbH und die Schluge Wurst-Fleisch-Gastronomie Großhandels GmbH, beide aus Dornbirn, in der Johann-Baptist-Salzmann-Straße in der Nachbarschaft des Blum-Werkes 8 die Errichtung eines Lager- und Logistikkomplexes samt Büros. Die dafür vorgesehenen Grundstücksflächen umfassen mehr als 8.000 Quadratmeter.

Bei der BH Dornbirn wurde kürzlich um die gewerbebehördliche Genehmigung und Bewilligung für die Neuerrichtung dieser Betriebsanlage angesucht. Demnach plant die Schluge Lagerlogistik GmbH für ihr Transportunternehmen Schluge Transport GmbH die Errichtung eines Trocken- und Kühllagers samt Büroflächen. Die Schluge Wurst-Fleisch-Gastronomie Großhandels GmbH beabsichtigt am gleichen Standort die Errichtung von verschiedenen Tiefkühlwaren-Lager für Wurst- und Fleischprodukte, einen Verarbeitungsraum sowie dazugehörende Büroflächen. Darüber hinaus sind eine Betriebstankstelle, eine Werkstätte und eine Waschbox vorgesehen. Eine erste Verhandlung über dieses geplante Bauprojekt fand vor wenigen Tagen statt.

Die Schluge Lagerlogistik GmbH samt Schluge Transport GmbH und Schluge Lebensmittellogistik GmbH hat ihren Firmensitz derzeit schon in Dornbirn-Wallenmahd, konkret in Wallenmahd 67 und damit rund einen Kilometer vom geplanten Neubau entfernt. Diese Unternehmen gehören dem geschäftsführenden Gesellschafter Stefan Schluge. Der zweite Projektpartner, die Schluge Wurst-Fleisch-Gastronomie Großhandels GmbH gehört dessen Bruder Jochen Schluge und hat ihren Sitz in der Moosmahdstraße in Dornbirn.

Keine näheren Informationen zum jetzigen Zeitpunkt Stefan Schluge, geschäftsführender Gesellschafter der Schluge Lagerlogistik GmbH, bestätigte auf Anfrage der Wirtschaftspresseagentur.com das Bauvorhaben in Dornbirn-Wallenmahd. Man habe jedoch vereinbart, zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen bekannt zu geben.

Reges Verkehrsaufkommen zu erwarten Dem Vernehmen nach könnte die Zurückhaltung der Projektbetreiber zu ihrem Bauvorhaben auch mit Bedenken hinsichtlich des Widerstandes von Anrainern zusammenhängen. Ganz von der Hand zu weisen sind solche Befürchtungen nicht, denn der neue Logistik-Standort dürfte naturgemäß für regen Verkehr in der Gegend sorgen. So geht aus der wpa vorliegenden Unterlagen hervor, dass an dem Standort die Betriebszeiten wochentags von 00.00-24.00 Uhr vorgesehen sind. Gleiches gilt an Feiertagen. Lediglich an Samstagen und Sonntagen sollen die Betriebszeiten etwas eingeschränkter sein, erstrecken sich aber dennoch stets in den Zeitraum vor oder nach Mitternacht.

Unter der Woche rechnen die Projektbetreiber mit rund 450 Lkw-Fahrten täglich. Auch an Samstagen liegt man in einer ähnlichen Größenordnung. Am Sonntag geht man von über 200 Lkw-Fahrten aus. Dazu kommen noch täglich über 270 Pkw-Fahrten von Beschäftigten und Kunden, steht in den Unterlagen.

Verkehrsgünstig gelegener neuer Standort Bei diesem geplanten Verkehrsaufkommen am neuen Standort ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Schluge Lagerlogistik bereits seit Jahren in Dornbirn-Wallenmahd angesiedelt ist und als Logistiker schon jetzt in diesem Gebiet Lkw-Verkehr verursacht. Wie viel an tatsächlichem Mehrverkehr zum Bestand dann anfällt, ist nicht bekannt. Der zweite Projektbetreiber hat seinen Standort zudem derzeit mitten im Stadtgebiet von Dornbirn.

Der mögliche neue Standort befindet sich unterdessen im unmittelbaren Nahbereich des geplanten Autobahnzubringers L45-Bleichestraße, über den die dortigen Betriebsgebiete mit der vorgesehenen Autobahn-Anschlussstelle Rheintal-Mitte verbunden werden sollen.