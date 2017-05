Großglockner Hochalpenstraße wird geöffnet

Die Schneeräumung auf der Großglockner Hochalpenstraße ist fast fertig - © APA

Trotz zweimaliger Wetterstürze mit eisigen Temperaturen, viel Neuschnee und Lawinengefahr in den vergangenen zwei Wochen ist an der Großglockner Hochalpenstraße am Dienstagvormittag der “Durchstich” beim Hochtor auf Salzburger Seite erfolgt. Damit haben die Räumtrupps die Straße vom Schnee befreit. Die Verbindung wird am 3. Mai für die Saison 2017 geöffnet.