Großformatige Fotografien auf Sommerausstellung

Mit Fotos der besonderen Art wurde sie Sommerausstellung in der Bergstation am Diedamskopf von dem Fotografen Dieter Ege eröffnet. Magdalena Winkler von der Geschäftsleitung Diedamskopf sprach einen großen Dank an den deutschen Fotografen aus und begrüßte die zahlreich geladenen Gäste. Dass Dieter Ege nun schon zum zweiten Mal für eine beeindruckende Sommerausstellung, mit Fotos aus dem Bregenzerwald sorgt, ist für die Bergbahnen Diedamskopf, laut Geschäftsführer Gerald Grabherr eine große Bereicherung. Auf der Ausstellung sind einzelne, großformatige Bilder aus dem neuen Buch “Menschen +Handwerk im Bregenzerwald“ zu sehen. Vor gut vier Jahren begann Dieter Ege seine Fotos und die dazugehörenden Geschichten zu sammeln und für ein Fotobuch vorzubereiten. Das vergangene Jahr wurde für ihn zu einer sehr intensiven Zeit. Fototermine und endlos viele Gespräche mit Bregenzerwälder Handwerkern, Information über uraltes Wissen, handwerkliche Präzession und wie Handwerker und Natur im Einklang leben, hat er als Fotograf in seinen Bildern festgehalten.

Traditionsbewusst

Althergebrachte Berufe wie Schindelmacher, Holzschuherzeuger, Kunstschmied und Ofenbauer sind auf der Ausstellung und im eindrucksvollen Bilderband zu sehen. Auch sämtlich Abläufe bei der Entstehung der Bregenzerwälder-Tracht und das Leben und Wirken der Älpler und Senner faszinierten den Fotografen. Mit den imposanten Fotografien hat Dieter Ege den Ausstellungsbesuchern einen tiefen Einblick in die Gedankenwelt der Bregenzerwälder Handwerker ermöglicht und zeigt die Bregenzerwälder Beständigkeit und Verbundenheit zur Tradition auf. Auf der Ausstellungseröffnung waren viele Bekannte und Freunde, sowie die gesamte Familie und ein großer Teil der ca. vierzig fotografierten Handwerker anwesend. Für die kommenden Monate bietet die Fotoausstellung ein tolles Kontrastprogramm für alle Gäste und Wanderer auf dem Diedamskopf, auch als Schlechtwetterprogramm sehr zu empfehlen. Die Ausstellung mit den großformatigen Fotografien kann während des ganzen Sommerbetriebs in der Bergstation Diedamskopf besichtigt werden.