Großes Turnfest für die Jugend

Vertreten ist das breite Spektrum der Vorarlberger Turnerschaft: in Rhythmischer Gymnastik, Kunstturnen, Turn10 und Leichtathletik präsentieren junge Turnerinnen und Turner zwischen 6 und 16 Jahren ihr Können.

Die Veranstalter der Turnerschaft Dornbirn hoffen so wie alle Aktiven auf gutes Wetter – letztes Jahr musste das ebenfalls in Dornbirn ausgeführte Landesjugendturnfest in diversen Hallen ausgetragen werden. Was aber bereits 2016 klar wurde: Die Organisatoren können sich auf jedes Wetter einstellen; und so freut sich die gesamte Vorarlberger Turnszene auf den Höhepunkt vor der Sommerpause. Die TS Dornbirn lädt herzlich zum großen „Fest des Turnsports“ ein. Der Wettkampfbeginn ist um 08:30, die Bewerbe dauern an verschiedenen Schauplätzen bis in den Nachmittag. Die Siegehrung findet um ca. 16:30 auf der Birkenwiese oder bei Schlechtwetter in der Eishalle satt. Detaillierte Zeitpläne im Internet: www.vts.at