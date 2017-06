Großes Turnerspektakel in Göfis

Göfis. (etu) Wieder einmal war das schöne Wetter zu Christi Himmelfahrt auf der Seite der Turner und lockte viele Zuschauer zu den Sportanlagen nach Göfis. Bei den am Vormittag ausgetragenen Vergleichswettkämpfen mit 105 Turnern der TS Göfis, TS Klaus, TS Mäder und TS Rankweil konnten mehrere Göfner Turner sich den Sieg erturnen.

Das anschließende Schauturnen bildete den Höhepunkt des Turnsporttages! Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen der TS Göfis zeigten ebenso wie die Gastvereine aus Röthis und Egg sowie Mäder Geräteturnen, Shows, Tanz und Akrobatik. Vor allem die Showgruppe Novus (TS Mäder) begeisterte sehr mit den akrobatischen Einlagen. So versprühten die über 200 Turner ihre Freude und Begeisterung am Turnsport auf das Publikum.

Turner in Vorbereitung

Der Tag konnte bei Speis und Trank oder mit Drinks an der Bar ausklingen. Toll, dass diese Turnveranstaltung einmal mehr Treffpunkt war. Die Sportler bereiten sich bereits auf die nächsten Veranstaltungen vor: Das Landesjugendturnfest am 25. Juni und die Vereinsmeisterschaft am 30. Juni.