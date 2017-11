Großes Medieninteresse an Conchita Wurst in Russland

Der erste Russland-Besuch der insbesondere in Russland umstrittenen österreichischen Song-Contest-Gewinnerin Conchita Wurst sorgte am Wochenende für großes Medieninteresse und auch ein Kommentar eines russischen Vizepremierministers. Wurst war nach St. Petersburg gekommen, um mit ihrer Präsenz ein unter deutlichem Druck stehendes LGBT-Filmfestival zu unterstützen.

Die zehnte Ausgabe des Petersburger LGBT-Festivals “Seite an Seite”, das in vergangenen Jahren wiederholt von Rechtskonservativen kritisiert und auch attackiert worden war, endete am Samstagabend mit einem Österreich-Schwerpunkt: Nach der Vorführung von Händl Klaus’ schwulem Beziehungsdrama “Kater” trat Conchita Wurst auf die Bühne und beantworte Fragen russischer Fans. Anschließend trat sie bei der Abschlussparty des Festivals auf.

Nachdem die Interpretin 2014 bei ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest in staatlichen Medien Russlands zum Symbol eines moralischen Niedergangs des Westens hochstilisiert wurde und Rechtsaußenpopulist Wladimir Schirinowski in diesem Zusammenhang den Abzug sowjetischer Truppen aus Österreich 1955 als Fehler bezeichnet hatte, war das mediale Interesse am Petersburg-Aufenthalt der Interpretin groß.

In Interviews mit dem liberalen Medien in St. Petersburg sprach Wurst am Samstag insbesondere über eine in Russland nicht selbstverständliche Gleichberechtigung sexueller Minderheiten, Nachrichtenagenturen referierten zudem Aussagen von ihrem Auftritt bei “Seite an Seite”. Die private, Kreml-nahe Nachrichtenagentur “Regnum” spekulierte am Sonntag, dass die reale Person des Wurst-Darstellers Thomas Neuwirth die Interpretin nur wegen eines Vertrages spiele, Neuwirth in Wirklichkeit mit einer Frau verheiratet sei und auch zwei Kinder habe.

Von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur “Ria Nowosti” zitierte Aussagen Wursts, dass sie von den Palästen von St. Petersburg begeistert sei und sich gerne hier einen Palast kaufen würde, wurden am Samstag auch vom nationalistischen Vizepremier Dmitri Rogosin auf Facebook und Twitter kommentiert. Der Spitzenpolitiker erinnerte dabei an eine für ihren Bartwuchs bekannte Petersburger Aristokratin des 18. Jahrhunderts und schrieb, dass es in der Stadt wohl nun bald eine touristische Tour zu den Palästen von zwei bärtigen Frauen geben werde. Später löschte der Vizepremier, der eigentlich für die russische Waffenindustrie zuständig ist, seinen Eintrag in den sozialen Netzwerken. Der APA liegt jedoch ein Screenshot vor.