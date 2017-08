Großes Kinderfest auf dem Schlossplatz

Bei hochsommerlichen Temperaturen machten rund 80 Kinder einen Postenlauf mit sieben Stationen mit. Wer am Schluss alle Stempel beisammen hatte, wurde fürs Mitmachen mit kleinen Geschenken wie Minions-Stiften, Bällen, Yoyos, Pocket-Games, Malstiften, Hüpfseilen, Bubble-Sets u.s.w. belohnt. Zuvor aber gabt es, am Stand der Tagesmütter Lavendelsäckchen zu füllen und zu bedrucken, aus Stoffresten Drachen zu herzustellen, an einem Stand der Offenen Jugendarbeit Nemo zu finden oder Papierflieger zu falten.

Helmut Cyris, der Nachwuchstrainer des Schachklubs Hohenems, bemühte sich mit viel Geduld, interessierten Kindern die Grundbegriffe des königlichen Spiels zu vermitteln. Auch as Knetmasse konnte allerhand gezaubert werden, und mit verschiedenen Stempeltieren ließen sich Zeichenblätter bunt gestalten. Breit war die Palette an Spielmöglichkeiten, die der Spielbus des Vorarlberger Kinderdorfes bot. Und schließlich konnten sich Teilnehmer des Postenlaufes am Stand der Offenen Jugendarbeit (OJAH), die auch die Bewirtung des Kinderfestes besorgte, ihre Gesichter bemalen lassen.

Etliche geschäftstüchtige Kinder nutzten auch heuer die Gelegenheit, beim Kinderflohmarkt durch den Verkauf von Bastelarbeiten, Büchern CD´s und Comics, gebrauchten Spielwaren, Puppen etc. ihr Taschengeld aufzubessern oder einfach Waren zu tauschen oder günstig zu erwerben. Bei einem Rundgang auf dem Schlossplatz machten sich auch Vizebürgermeister Bernhard Amann sowie die im Stadtrat für Familie, Jugend und Kinder zuständige Angelika Benzer und Bildungsstadträtin Patricia Tschallener und die städtische Jugendreferentin Nicole Aliane ein Bild vom Aktivsommer-Kinderfest.