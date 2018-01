Großes Interesse für erneuerbare Energien

Feldkirch (bp) Lehrer aus sieben Nationen trafen sich im Bundesgymnasium Feldkirch, um sich eine Woche mit dem Thema „Erneuerbaren Energien“ zu beschäftigen. Dies erfolgte im Rahmen des EU-Projektes „winds of change“.

Seit September 2016 nehmen 14 Schülerinnen und Schüler und drei Lehrpersonen an diesem Projekt teil, an dem rund 300 Teilnehmer in acht Gruppen Informationen zu ihrer Region sammeln und auf der Plattform „twinspace“ online stellen. Im Zuge dessen haben die Feldkircher Gymnasiasten schon Madeira besucht, haben vor Ort die Ressourcen Feldkirchs erforscht. Zurzeit arbeitet die Gruppe an der Erstellung eines Comics zum Thema und führt Interviews im Familien- und Freundeskreis durch.

Nun war das dritte, transnationale Lehrertreffen in Feldkirch angesagt. Zwei Tage wurden die bisherigen Ergebnisse evaluiert. Zudem wurde im Vorfeld auch ein vielfältiges Programm erstellt, wovon die Gäste aus Spanien, Portugal, Italien, Zypern, Deutschland und der Türkei sehr angetan waren. Die Studierenden führten durch die Montfortstadt, natürlich in Englischer Sprache. Beim Kompetenzzentrum der VKW in Bregenz lernte man viel Neues über E-Mobilität, konnte Fahrzeuge von Segway bis zum e-Golf selbst ausprobieren. Der Besuch im Landhaus und in der Inatura beindruckte sichtlich. Natürlich durften Besuche auf den Weihnachtsmärkten in Feldkirch und Bregenz nicht fehlen. Höhepunkt war das Essen auf Einladung des Landes Vorarlberg, bei dem der Nikolaus auch vorbeischaute. Besuche in typischen Restaurants mit landestypischem Essen rundeten das Programm ab.