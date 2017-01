Großes Interesse an Hochzeitsmesse im märchenhaften Ambiente

Zahlreiche Besucher aus Nah und Fern interessierten sich für die aktuellen Trends zum Thema „Hochzeit“. Viele Paare informierten sich im romantischen Ambiente des Jonas Schlössles über den richtigen Blumenschmuck, edle Brautmode, exklusive Trauringe, die passende Brautfrisur, einzigartige Anzüge für den Bräutigam oder die passende Traumhochzeitsreise. Auch zauberhafte Ideen für Tischdekorationen und Vorschläge für die individuelle Agape oder eine stimmungsvolle Musik für die Hochzeitsfeier konnten die Besucher im Schlössle erleben.

Alle 20 Aussteller zeigten wieder ein hohes Maß an Engagement und präsentierten ausgefallene sowie kreative Messestände. In den festlich dekorierten Räumen des Schlössles wurden traumhafte Brautkleider, Blumengestecke in aktuellen Farben und Ideen für zuckersüße Hochzeitstorten gezeigt. Persönliche und kompetente Beratung für die Hochzeitsreise war ebenso angesagt, wie ein typgerechtes Brautmakeup oder die ausgefallene Party Location. „Die Hochzeitsmesse im Jonas Schlössle zeichnet sich durch das besondere Ambiente und die persönlichen Gespräche aus“, freut sich WG Obmann Manfred Böhmwalder.