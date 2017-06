Großes Hella DSV Open Air 2017

Dornbirn. Kommenden Freitag, den 23. Juni macht der Fußball in Haselstauden ausnahmsweise Platz für die Musik – das bereits legendäre Hella DSV Open Air geht in eine neue Runde. Und auch dieses Jahr geben sich wieder echte Musikgrößen aus dem Ländle die Ehre. Neben den Partykrachern von „Roadwork“ werden heuer erstmals „The Monroes“ die Stimmung in Haselstauden zum Kochen bringen.

Rock n´Roll statt rollender Ball

Eröffnet wird der Abend von „Roadwork“. „Wir sind sehr glücklich, dass wir diese Stimmungsmacher wieder für unser Open Air gewinnen konnten“, so Hella-Präsident Herbert Lenz bereits in Vorfreude. Roadwork verbindet die musikalischen Stilrichtungen Funk – Soul – Rock – Pop – Reggae und Swing. Im Anschluss feiern dann die „Monroes“ Premiere auf der Hella-Rockbühne. Seit nunmehr 20 Jahren rocken Hanno Pinter und seine Bandkollegen Andreas Mager, David Breznik und Alex Zoppel was das Zeug hält. Weit mehr als 1.000 Konzerte im gesamten deutschsprachigen Raum haben die leidenschaftlichen Musiker in den vergangenen Jahren absolviert und nun ist erstmalig der „heilige Fußballrasen in Haselstauden“ an der Reihe. „Es wird auf jeden Fall gefeiert bis sich die Balken biegen“, verspricht Herbert Lenz.

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt (überdacht).

Vorverkauf € 15.- (bei allen Raiffeisenbanken und bei ländleTICKET)

Abendkassa € 17.-

Sportplatz Dornbirn Haselstauden

Freitag, 23. Juni 2017, ab 19 Uhr