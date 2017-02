Großes Finale in EBEL-Zwischenrunde

Zwei Viertelfinal-Plätze und zwei CHL-Tickets werden vergeben - © APA (Symbolbild)

Nach 53 Runden in Grunddurchgang und Zwischenrunde steigt am Dienstag (19.45 Uhr) in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) ein erster großer Finaltag. In der letzten Runde vor dem Play-off-Beginn am Sonntag werden in der Qualifikationsrunde die letzten zwei Plätze für das Viertelfinale und in der Pick Round zwei Tickets für die Champions Hockey League vergeben. Es gibt jeweils einen Dreikampf.