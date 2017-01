Großes Finale in der wirtschaft

Dornbirn. Gelungener kann man ein Veranstaltungsjahr wohl nicht ausklingen lassen. Wolfi Preuß und sein Team luden kürzlich zum letzten Konzertabend in die wirtschaft nach Dornbirn. Und wie auch in den vergangenen Jahren gehörte dieser besondere Auftritt den legendären All Right Guys, die mit Irish Folk, Blues und Rock das Jahr eindrucksvoll und wie immer höchst musikalisch ausklingen ließen. „Gutes Essen mit Musik und Spaß verbinden“, so lautet das langjährige Erfolgsrezept der beliebten Veranstaltungsreihe von Wolfi Preuß. Nach einem erlesenen 6-gängigen „flying-dinner“ erwartet die Gäste als Höhepunkt und Nachschlag zum Dessert, Kabarett vom Feinsten oder ein musikalisches Schmankerl. Dieses servierten die All Right Guys wie immer mit ihrer einzigartigen Bühnenpräsenz und der Gabe, wirklich jeden Stimmungsmuffel zum Mitsingen und -tanzen zu animieren. Dass sich die musikalischen Jungs einer großen Fangemeinde erfreuen, war angesichts der Zuschauermassen und tosendem Applaus nicht zu übersehen bzw. zu überhören. Tolle Stimmung bis in die späten Nachtstunden war garantiert, inklusive einiger Überraschungsauftritte von musikalischen Kollegen die inzwischen zur alljährlichen Show der All Right Guys gehören.

Neues aus der wirtschaft

Auch im neuen Jahr dürfen sich Fans der wirtschaft auf tolle Programmpunkte und besondere News freuen. Nicht umsonst durfte sich Preuß kürzlich über den Anerkennungspreis von Vorarlberg-Tourismus freuen. Diese wurde dem innovativen Gastronom für die Veranstaltungsreihe „Helden reisen, Gäste speisen“ verliehen. Auch im kommenden Frühjahr gehört dieses einzigartige Konzept fest zum Veranstaltungsprogramm. In Kooperation mit dem Gasthaus Krönele Lustenau, der Taube Alberschwende und dem Falstaff Bregenz laden die Gastwirte zum Dinner mit Comedy-Einlagen. An einem Abend kann man 4 Comedians, Zauberer und Kabarettisten in 4 Haltestellen erleben und dazu kulinarische Köstlichkeiten genießen. Die Entscheidung, wo man seinen Gaumen zum Jubilieren bringen möchte, fallen die Besucher. „Ganz einfach erklärt, muss sich also keiner unserer Gäste die Mühe machen das Lokal zu wechseln um verschiedene Comedians erleben zu können, sondern jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal – die Künstler sind es, die von Restaurant zu Restaurant ziehen“, erklärt Breuß. Weitere Frühjahrshighlights in der wirtschaft sind der Holstuonarmusigbandclub, The Oldschool Basterds oder Bändscheibenvorfall.

Mehr Infos zum Frühjahrsprogramm:

“wirtschaft”

