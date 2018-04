Großes Duell der beiden Torfabriken im Casinostadion

Mit Spitzenreiter SW Bregenz und dem Dornbirner SV treffen die beiden Torfabriken in der höchsten Spielklasse des Landes im Casinostadion aufeinander.

In der Vorarlbergliga beginnt die entscheidende Phase mit einer englischen Woche mit drei Spieltagen innert sieben Tagen. Mit Spitzenreiter SW Bregenz und dem Dornbirner SV treffen die beiden Torfabriken in der höchsten Spielklasse des Landes im Casinostadion aufeinander. Die Haselstauder haben 56 (!) Mal heuer schon ins Schwarze getroffen und die Bodenseestädter brachten 48 Mal den Ball im gegnerischen Tor unter. Es ist auch das Aufeinandertreffen der stärksten Offensivkicker auf beiden Seiten. Die drei „Julian“ haben 39 von56 DSV-Treffern erzielt. Julian Schelling (17), Julian Erhart (13) und Julian Birgfellner (9 Tore) bzw. SW-Solospitze Matheus Jose de Lima (12) werden für viel Action im Casinostadion sorgen. Sowohl Bregenz als auch DSV haben auch eine starke Abwehrreihe als ein zusätzlicher Pluspunkt. Beide Teams im Duell Erster gegen Fünfter hat berechtigte Hoffnungen auf den Meistertitel in der V-Liga und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga West. Bregenz hat sich mit drei Siegen und Remis zuletzt gefestigt und schon vierzehn Runden sind die Schwarz-Weißen ganz oben in der Tabelle. „DSV hat eine bärenstarke Offensive, da müssen wir 90 Minuten aufpassen. Die drei Torjäger können die Partie alleine entscheiden. Aber wir sind auch für Tore gut genug“, so SW Bregenz-Trainer Michael Baur. Mit der Rückkehr der zuletzt gesperrten Leistungsträger Rifat Sen und Metin Batir hat Bregenz viel an Qualität wieder zurückgewonnen.