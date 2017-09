Großes Buschfeuer wütet in der Nähe von Los Angeles

800 Feuerwehrleute sind bereits im Einsatz - © GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Großeinsatz der Feuerwehr in Los Angeles: 800 Feuerwehrleute haben am Wochenende gegen ein Buschfeuer am Rand der kalifornischen Millionenmetropole gekämpft. Nach Mitteilung der Behörde haben die Flammen in dem Gebiet der Verdugo-Berge eine Fläche von gut 23 Quadratkilometern verkohlt. Drei Gebäude seien abgebrannt, zwei Helfer mussten wegen Dehydrierung ins Krankenhaus gebracht werden, hieß es.