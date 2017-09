Großer Sicherheitstag

ÜBERSAXEN Im Mittelpunkt des Informationstages standen Vorführungen und praktische Übungen im richtigen Umgang mit Handfeuerlöschern sowie eine Feuerlöscher-Überprüfungsaktion. Dass die Aktion gut angekommen ist zeigt sich daran, dass an diesem Tag nicht weniger als 108 Handfeuerlöscher fachmännisch auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft wurden.

Blaulichtorganisation stellten sich vor

An extra eingerichteten Informationsständen auf dem Dorfplatz konnten sich die Besucher über die Aufgaben und Arbeit diverser Blaulichtorganisationen wie der Rettung, der Bergrettung, der Polizei und der Feuerwehr informieren. Mutige hatten die Gelegenheit mittels Drehleiter in die Höhe zu steigen und einen Blick aus 30 Metern Höhe auf Übersaxen und die Umgebung zu genießen. Toll war das Programm auch für die Kleinen: Eine Hüpfburg, ein Kletterturm, Bewerbungen zur Kinderpolizei und die Möglichkeit, sich einmal in ein echtes Polizeiauto zu setzten wurden reichlich genutzt. EP