Großer Showdown in der Emser Herrenriedhalle

Die Emser Handball-Herren kämpfen im letzten Saisonspiel um die Liga-Krone und den Aufstieg.

Im Spiel am kommenden Sonntag um 17:00 Uhr geht es für die Herren um Trainer Gernot Watzl um die Krone der Landesliga Württemberg. Die Grafenstädter benötigen zumindest einen Punkt um auch nach dem letzten Spieltag der Saison 17/18 auf dem ersten Platz zu stehen und den vereinshistorischen Aufstieg in die Württembergliga zu schaffen.

“Nachdem uns die Feldkircher die Meisterfeier letzten Samstag vermiesten, brennen nun alle Spieler darauf im letzten Spiel der Saison den Titel und Aufstieg zu fixieren” so Coach Watzl im Gespräch. “Wir müssen zu unserem eigenen Spiel wieder zurückfinden, das hat letzte Woche im Derby nicht geklappt. Wenn wir im Spiel den Ton angeben, sind wir in unserer Halle nur schwer zu schlagen – wir haben noch alles selbst in der Hand”.