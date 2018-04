Großer Schispaß beim Kinderliftle

Viel los war diesen Winter beim Fuchslochbühel

Engagierte Mütter organisierten diesen Winter in Eigenregie ein Kinderskitraining. Aufgrund der guten Schneelage konnte schon im Dezember gestartet werden. Eine Woche lang wurde mit den Pistenflöhen ab zwei Jahren jeden Vormittag bei den liebevoll genannten „Fuchslochbühelbahnen“ geübt. Danach konnte das skifahrerische Können einmal wöchentlich verbessert werden. So durften die Skiknirpse dann schon beim Fackellauf im Zuge der Neujahrsveranstaltung in Klösterle am Arlberg mitfahren.

Nach den vielen Trainingsstunden bei Wind und Wetter wagten sich die kleinen Skiläufer mit ihren Müttern dann schon zum Walchlift in Stuben am Arlberg und schlussendlich auch auf den Sonnenkopf. Beim Training selber kam nie Langeweile auf: so gab es in der Faschingswoche etliche Mäschgerle auf Skiern und beim Walchlift wurde sogar über Schanzen und Hügel geflitzt. Der absolute Höhepunkt bildete kürzlich das Abschlussrennen in Stuben. Mit Unterstützung der Skischule Stuben wurden die kleinen Pistenflöhe zu großen Rennläufern und schlussendlich mit einem Pokal belohnt. Ein großes Dankeschön ergeht an die fleißigen Mamas, allen voran Nadine Weber, Dominique Zerlauth, Nicole Auer und Silke Berthold. Vielen Dank auch an Willi Mathies von der Schischule Stuben. Der Skinachwuchs aus Klösterle ist somit auf jeden Fall gesichert