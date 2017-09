Großer Pfarrflohmarkt am Wochenende

Pfarrflohmarkt der Pfarre Frastanz - © Henning Heilmann / Pfarre Frastanz /Ionian

Frastanz. (he) Auf dem Flohmarkt der Pfarre Frastanz kommen Schnäppchenjäger am Wochenende wieder voll auf ihre Kosten. Gut erhaltene Gegenstände können am Dienstag noch abgegeben werden. Der Erlös kommt Sozialprojekten der Pfarre zugute.