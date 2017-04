Großer Frühlingsbasar

Dabei gab es alles rund um das Kind und den Jugendlichen. Neben gut erhaltenen Fahrrädern, trendigen Bekleidungsteilen, diversen Schuhen fanden auch gut erhaltene Spiele, interessante Bücher, nette Spielwaren oder schnuckelige Babymode reißenden Absatz. Denn alle Waren waren zwar gebraucht, aber in gutem Zustand und zu absolut günstigen Preisen. Und dies zog natürlich viele Kaufwillige an, denn bereits um 10 Uhr, als sich die Türen des Polysaals öffneten, stürmten zahlreiche Interessierte den Saal, um sich die besten Stücke zu sichern. Und so wechselten zahlreiche Waren an diesem Tag ihre Besitzer und die Vereinsmitglieder hatten bis pünktlich zum Basarende um 13 Uhr alle Hände voll zu tun. Anschließend begann das große Aufräumen.