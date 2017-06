Großer Flohmarkt in Altenstadt an Fronleichnam

Jedes Jahr an Fronleichnam füllt sich der Parkplatz beim Einkaufszentrum in Altenstadt mit unzähligen Autos und Ständen. Das Bild gleicht Märkten in Süditalien oder Spanien, denn die angebotenen Waren sind allerlei und so bunt wie die Nationalitäten ihrer Verkäufer. Manche kamen eigens aus Deutschland oder der Schweiz angereist, übernachteten am Vorabend auf dem Parkplatz, um den besten Verkaufsplatz zu sichern. Aufgebaut wurde frühmorgens, wann auch die ersten Experten durch die Stände ziehen und nach richtigen Schnäppchen und wahren Antiquitäten Ausschau halten. Es dauerte dann auch nicht lange, bis die Sonne vom Himmel brannte und hochsommerliche Temperaturen herrschten. Nicht nur beim Feilschen kamen die Besucher ins Schwitzen – nichtsdestotrotz herrschte eine gemütliche und angenehme Stimmung und viele gingen vollbepackt wieder nach Hause. Schön, wenn man den Feiertag so genüsslich verbringen kann!