Großer Einsatz beim Reinemachen

Lustenau. Allein am Samstag beteiligten sich 170 Große und Kleine Helfer an der großen Reinigungsaktion rund um Lustenau. Bei herrlichem Wetter machten sich die Müllsammler um acht Uhr morgens in alle Windrichtungen auf, bewaffnet mit Müllsäcken, Müllzangen und einer gehörigen Portion Arbeitswut. Insgesamt 30 Routen konnte Organisator Günter Bösch an Vereine, Institutionen, Parteien und Freiwillige vergeben. Auch die Schüler der MS-Rheindorf hatten sich eingefunden und beteiligten sich voller Tatendrang an der Müll-Sammel-Aktion.

Pfanne, Fahrrad, Badewanne & Co.

Natürlich gab es noch immer kuriose Funde im Gelände zu verzeichnen, so fanden die Schüler z. B. eine alte Badewanne, Sitzkissen und sogar noch volle Bierflaschen waren im Sortiment. Trotzdem zeigte sich auch ein positives Bild, man kann durchaus von einem Rückgang der Ablagerungen sprechen und das macht Hoffnung auf die Zukunft. Als „Hotspots“ bezeichneten die fleißigen Sammler die viel befahrenen Durchzugsstraßen, wie die Sägerstraße, Dornbirner Straße, Zellgasse, Hofsteigstraße und Hohenemser Straße, die sich als sehr arbeitsintensiv zeigten. Die 1a der Mittelschule Hasenfeld war schon im Vorfeld mit Klassenvorstand Markus Kirchberger unterwegs. Ihr Sammelgebiet war der Engelgraben hinter der Schule. Die 1b war im Bereich Radweg am Alten Rhein ab Grenze Wiesenrain und den Schrebergärten entlang bis zur Liegewiese unterwegs. Ein Fahrrad, ein Waffeleisen und eine Pfanne waren neben viel kleinem Unrat die größten Fundstücken neben den üblichen Hinterlassenschaften wie Zigarettenstummel, Dosen, Plastikflaschen und Jausenpapier. Um die Mittagszeit traf sich der Tross der Unverwüstlichen Landschaftsreiniger auf dem großen Viehausstellungsplatz in der Mühlebachstraße zur verdienten Verköstigung.