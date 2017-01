Großer Designmöbel-Sonderverkauf jetzt bei Reiter Rankweil

Unser Sonderverkauf startet am Freitag, den 13. Jänner, und endet am darauffolgenden Freitag, den 20. Jänner. Möbel, Leuchten, Teppiche, Regale und Accessoires verschiedenster Designer und Hersteller können zu absoluten Spitzenpreisen erworben werden.

Besuchen Sie den Showroom

Nutzen Sie die Chance und sichern Sie sich Ihr Designschnäppchen. Freuen Sie sich über besondere Einzelteile, tolle Designmöbel und Ihr neues Lieblingsstück für Zuhause. Ein Besuch in unserem Showroom in Rankweil lohnt sich jetzt also ganz besonders. Wir freuen uns auf Sie!

Reiter Rankweil

Bundesstraße 102

6830 Rankweil

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr

Samstag: 9 bis 13 Uhr oder nach Vereinbarung!