Großer Bücherflohmarkt im Pfarrsaal

BÜRS Am Freitag, den 22.September 2017 von 15.00 bis 21.00 Uhr, am Samstag, den 23. September 2017 von 9.00 – 18.00 Uhr und am Sonntag, den 24. September 2017 von 10.00 Uhr – 17.00 Uhr findet im Pfarrsaal ein Bücherflohmarkt der Superlative statt: Tausende sehr gut erhaltene Bücher für jedes Alter, übersichtlich geordnet nach den verschiedensten Themenbereichen, alte Schallplatten, DVD`s und CD`s erwarten die Besucher.

Kuchen und Kaffee sorgen für eine gemütliche Atmosphäre beim Schmökern!

Der Erlös dient der Finanzierung dringend notwendig gewordener Reparaturen im Bereich der Friedenskirche. SIE