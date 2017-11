Großer Andrang beim Kerzen ziehen

Das Pfadfinderheim Rankweil war am Wochenende gut besucht. Nicht nur Pfadfinderinnen und Pfadfinder, sondern auch viele Besucher tauchten in die farbenfrohe und meditative Welt des Kerzenziehens.

Bereits am Donnerstag wurde das Kellergeschoß im Pfadfinderheim in eine Kerzenwerkstatt umgebaut. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten sind täglich bis zu 20 Helfer im Einsatz. Zur Stärkung zwischendurch bieten die Pfadfinder/innen auch selbstgemachten Kuchen und kleine Mahlzeiten an.