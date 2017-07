Großer Andrang bei Fest zu Salzburger Festspieleröffnung

Nach der Premiere des neuen “Jedermann” am Freitagabend hat am Samstag das Fest zur Festspieleröffnung für jedermann in der Salzburger Altstadt stattgefunden. Knapp 80 Veranstaltungen an 32 Schauplätzen standen dieses Jahr auf dem Programm, das am Abend traditionell mit dem Salzburger Fackeltanz endet, bei dem 100 Tanzpaare aus verschiedenen Brauchtumsgruppen um den Residenzbrunnen tanzen.

Nachdem die Schauspieler aus dem "Jedermann" nach der Premiere vom Vorabend am Samstag "frei" hatten, konnten einige Künstler aus der Produktion für das Fest gewonnen werden. Nach zwei Jahren Pause gab es beim Fest auch wieder die bei den Salzburgern so beliebte Autogrammstunde mit der neue Buhlschaft Stefanie Reinsperger und Mammon-Darsteller Christoph Franken. Zur großen Freude der Fans konnte sich überraschend auch der neue Jedermann Tobias Moretti Zeit nehmen. Bei der Benefizaktion "Schleck für den guten Zweck" verkauften weitere Mitwirkende bis zum Abend Eis auf dem Alten Markt, darunter auch eine eigene Sorte "Jedermann" mit Mandelgeschmack. Der Erlös geht an den Vinzibus Salzburg. Noch nie wurden so viele Zählkarten für das traditionelle Fest ausgegeben. Wer schnell genug eine der knapp 14.000 Karten ergattern konnte, durfte unter anderem am Nachmittag eine Generalprobe des Mozarteumorchesters Salzburg unter der Leitung von Mirga Grazinyte-Tyla in der Stiftung Mozarteum besuchen oder bei einer öffentlichen Meisterklasse Christa Ludwig über die Schulter schauen. Auch auf öffentlichen Plätzen wie dem Mozartplatz und dem Hof Wolf Dietrichsruh gab es bis zum Abend Konzerte. Neben den musikalischen Programmpunkten können aber auch Lesungen besucht werden – zum Beispiel von "Teufel" und "Guter Gesell" aus dem "Jedermann" oder von Hanno Koffler, der aus dem Roman "Tschick" liest. Bereits am Vormittag konnten die Besucher bei der Vernissage einen Blick auf die Ergebnisse von Fotograf Horst Stasnys Ausstellung "Hinter den Kulissen" werfen. Er begleitet den Entstehungsprozess der Oper "La clemenza di Tito". Die Schau ist noch während der gesamten Festspielzeit im Eingangsfoyer des Großen Festspielhauses zu sehen. (APA)