Großer Andrang bei Bürgerbeteiligungsaktionen

Götzis Vergangene Woche lud die Gemeinde zu einer Informationsveranstaltung über die Energieautonomie und die geplanten Maßnahmen zum Klimaschutz in der Gemeinde Götzis. Dazu wurden die Götzner Bürger eingeladen, sich an zwei großen Energieprojekten zu beteiligen.

PV Anlage auf dem Feurwehrdach

In Kooperation mit der Arge Erneuerbare Energie wurde bereits auf dem Dach des Feuerwehrhauses eine große Photovoltaikanlage errichtet. Diese hat dabei eine Fläche von rund 605 Quadratmeter und erzeugt 90.000 kWh pro Jahr. Die Kosten für diese PV Anlage belaufen sich auf 135.000 Euro, wobei 35.000 Euro durch eine Bürgerbeteiligungsaktion finanziert werden sollen.

Schulprojekt an der Mittelschule

Die zweite Bürgerbeteiligung ist dabei ein Schulprojekt der MS Götzis und soll den jährlichen Stromverbrauch im Schulgebäude senken. Dies geschieht dabei vor allem durch einen sorgsamen Umgang mit Energie und der Umrüstung auf energieeffiziente Technik. Dazu wird die bisherige Beleuchtung in der Götzner Mittelschule durch rund 410 LED Lampen ersetzt. 90.000 kWh sollen so jedes Jahr an Strom eingespart werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 100.000 Euro, wobei auch hier 35.000 Euro durch die Bürgerbeteiligungsaktion finanziert werden.

Großer Andrang – beinahe ausverkauft

Bei der Informationsveranstaltung vergangene Woche gab es nun alle detaillierten Infos zu diesen beiden Bürgerbeteiligungsaktionen. Götzner Bürger können dabei Sonnenscheine und/oder Lichtscheine (max. 4 pro Person) im Wert von 500 Euro pro Schein erwerben und erhalten dafür ab Dezember 2018 beginnend, 10 Jahre lang eine Rückzahlung von 55 Euro pro Jahr in bar oder wahlweise 60 Euro pro Jahr in amKumma-Einkaufsgutscheinen. Bei Einzahlung gibt’s einmalig pro Sonnenschein und/oder Lichtschein zwei LED-Haushaltslampen als kleines Willkommensgeschenk dazu. „Das Interesse der Bevölkerung an diesen beiden Aktionen ist überwältigend. Man sieht, dass die Leute dort investieren wollen wo sie zuhause sind und auch einen Sinn stiften können“, erklärt dazu Gemeindeamtsleiter Konrad Ortner und fügt hinzu, dass es beim Erwerb der Sonnen- bzw. Lichtscheine einen großen Andrang gab und diese bereits beinahe ausverkauft sind. MIMA