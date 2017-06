Große Zusammenkunft der bäuerlichen Selbsthilfeorganisation

Die Zusammenkunft der bäuerlichen Selbsthilfeorganisation brachte 670 bäuerliche Mitglieder, welche vom Kummenberg bis zum Sulzberg den Weg nach Hohenems auf sich nahmen, an einen Tisch. Geboten wurden Agrardienste, Grünraumdienste, Baummanagement, Forstdienste, Winterdienste sowie Peronsalvermittlung.

Das zentrale Thema war hingegen die Entwicklung von der bäuerlichen Selbsthilfeorganisation hin zum modernen Dienstleistungszentrum im ländlichen Raum welches Grund zum Feiern war, denn in den letzten Jahren ist sowohl die Nachfrage als auch das Angebot erfreulich angestiegen. In gemütlicher Atmosphäre gab es genügend Gelegenheit für die unzähligen Mitglieder, sich über aktuelle Themen auszutauschen und gemeinsam positiv in die Zukunft eines gelebten Für- und Miteinanders zu blicken.