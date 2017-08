Große Suchaktion nach Schwimmer am Klopeiner See

Ein ausdauernder Schwimmer und seine besorgte Ehefrau haben am Sonntag eine große Suchaktion am Klopeiner See (Bezirk Völkermarkt) ausgelöst, an dem acht Boote, 23 Taucher und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren. Die Frau hatte um 13.15 Uhr Alarm geschlagen, drei Stunden nachdem der 54-Jährige zum Schwimmen gegangen war, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Laut Polizei schwamm der Mann während der Suchaktion im See. Er konnte selbstständig und unversehrt das Ufer erreichen. Er habe nicht gewusst, dass die Suchaktion ihm gegolten habe. Seine Frau musste nach dem Eintreffen des Mannes ärztlich versorgt werden. Die Suchaktion hatte neben der Polizei auch die Wasserrettung Klopeiner See mit einem Boot und zwei Tauchern, 75 Mann der Feuerwehr des Bezirks Völkermarkt, darunter 18 Taucher mit sieben Einsatzbooten sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt mit drei Tauchern beschäftigt. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken