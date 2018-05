Große Sturmschäden durch Burglind auch für Altach

Josef Stark kümmert sich um die Aufräumarbeiten und die Wiederaufforstung

Altach. Zu Beginn des Jahres hat das Sturmtief Burglind für große Schäden im ganzen Rheintal gesorgt. Für Altach auf den ersten Blick kein großes Problem, hat die Gemeinde vermeintlich doch keine größeren Baumbestände. Weit gefehlt, im Gebiet Götzner Moos, Orsanka, Schönebuch sowie Koblach besitzt Altach rund 120 Hektar Wald und auch dort sind die Schäden enorm. Rund 1600 Festmeter und damit fast die dreifache reguläre, jährliche Nutzmenge wurden Opfer des Sturms. Eine Riesenherausforderung für den Altacher Waldverantwortlichen Josef Stark. Zusammen mit Bauamtsleiter Peter Ender ist der 59-jährige für die Aufräumarbeiten zuständig. Diese sind nun zum größten Teil abgeschlossen, die langjährige Zusammenarbeit mit einem Bregenzerwälder Forstunternehmen, brachte hier eine rasche Lösung. Glücklicherweise konnte auch ein großer Teil der Bäume als Nutzholz verkauft werden, der Preis gerät durch die sturmbedingten großen Holzmengen aber auch hier unter Druck. Das angefallene Schadholz wurde in der Anlage von Dietmar Fechtig in Mäder zu Hackschnitzel verarbeitet, die dann in der gemeindeeigenen Heizung verwendet werden.