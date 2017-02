Große Spendenaktion für Gerhard Hummer

Angefangen hat die Brazer Spendenaktion für den beim Amoklauf in Nenzing schwer verletzten Gerhard Hummer mit den Adventfenstern. Bei der alle zwei Jahre von der Pfarre Braz organisierten Adventaktion trifft sich die Brazer Bevölkerung mehrere Abende während der Adventszeit an verschiedenen Adventfenster, die von Paten gestaltet werden. Dabei werden auch Spenden für soziale Zwecke gesammelt. Auch das Brazer Unternehmen „Kraftwerk Fitness“ mit Geschäftsführerin Daniela Schwarzmann organisierte eine Spendenaktion. Bei dem Weihnachtshock mit Kunden und Freunden konnte die stattliche Summe von 4000 Euro gesammelt werden. Diese großzügige Spende überreichte Daniela Schwarzmann von Kraftwerk Fitness persönlich der Familie. „Es freut uns sehr, dass unsere Spendenaktion auf so viel Engagement, Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit gestoßen ist“, freut sich Schwarzmann und wünscht der Familie Biedermann-Hummer alles Gute. Die Spenden der Adventfenster wurden von Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ilga Schnell-Falch im Kindergarten Außerbraz an die Familie Biedermann-Hummer übergeben. Nach einem kleinen, sehr persönlichen Programm der Kindergartenkinder überreichte sie den Scheck in der Höhe von 2500 Euro.