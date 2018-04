Große Premiere bei Frühjahrsmatinee

Christian Schneider übernahm erstmals die Leitung.

Feldkirch „Feldkirch 800“ – das Jubiläumsjahr ist in aller Munde. „Doch nicht nur Feldkirch, sondern auch die Stadtmusik zählt schon einige Lenze“, so Vereins-obmann Johannes Ebli. „Bald dürfen wir das 200-jährige Bestehen der Stadtmusik feiern.“ Vieles hat sich in dieser langen Zeit verändert. Die jüngste große Veränderung für die Stadtmusiker war die Neubestellung des Kapellmeisters. Bei der Frühjahrsmatinee im Montforthaus übernahm vor zahlreichen Gästen erstmals Christian Schneider die musikalische Leitung. Seine Programmauswahl mit einer ausgewogenen Mischung aus traditioneller Blasmusik und modernen Kompositionen bot etwas für jeden Musikgeschmack.