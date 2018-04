Große Party zum Start

Feldkirch Cardinals feiern Saisonbeginn

Feldkirch. Baseball ist in Amerika eine große Leidenschaft, in unseren Breitengraden steckt die Sportart, trotz großer Entwicklungsschritte in den vergangenen Jahren, noch in den Kinderschuhen. Dies obwohl gerade Vorarlberg in der höchsten österreichischen Spielklasse mit Hard, Dornbirn und Feldkirch gleich drei Mannschaften stellt.