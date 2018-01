Große Party zum ersten Geburtstag

Seit einem Jahr führt Michael Häfele das Cafe Grubwieser

Häfele greift dabei auf das bewährte Konzept der Lokalgründer zurück. Ein faires Preis Leistung Verhältnis, günstige Mittagsmenüs, Cafe und Kuchen am Nachmittag. Am Abend verwandelt sich dann ein Teil des Cafes in ein Speiselokal, an dem an einem guten Abend durchaus 70-80 Hauptspeisen serviert werden. Im abgetrennten Stüble, gibt es Sitzungen Seminare oder Fußballübertragungen auf der Leinwand, an der Bar sitzen die Stammgäste und diskutieren bei einem kühlen Bier über Gott und die Welt. Dieser Ansatz ermöglicht es, dass im Grubwieser ein Jeder seinen Platz findet, ob jung ob alt, Familie wie auch Pärchen.